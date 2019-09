Manualmente Fashion Show: la sfilata celebrativa della XX edizione del Salone della Creatività

A Manualmente, il Salone della creatività – in programma dal 19 al 22 settembre a Lingotto Fiere di Torino - in occasione dei festeggiamenti per la XX edizione, andrà in scena Manualmente Fashion Show, quattro giorni di sfilate con modelli inediti, materiali di altissima qualità e le opere esclusive di designers, stilisti, knitters, creativi che si alterneranno sulla passerella, proponendo il frutto della loro abilità ed esperienza, nei settori knit, crochet, cucito creativo, mondo carta.

Un evento nell’evento – realizzato in collaborazione con la casa editrice Ema e con il prezioso contributo di sponsor prestigiosi come Lane Mondial Spa e Filati Tre Sfere - per celebrare il ventennale della manifestazione con ospiti d’eccezione.

Tra i nomi più attesi, Raffaella Lorenzin stilista della Mondial, casa produttrice di filati di fama internazionale. A sfilare, grazie alla modella Karina Tomczak, saranno capi in maglieria rigorosamente fatti a mano ispirati al periodo storico che va dagli anni 20 fino ad oggi, con una colonna sonora che ne sottolineerà la collocazione temporale. Le scelte stilistiche sono fatte in nome del buongusto, evitando gli eccessi, ma strizzando l’occhio alla classe, con un mix tra antico e contemporaneo. A conclusione del viaggio nel tempo della moda, sarà protagonista un abito da sposa che unisce una tendenza fine 800 ad una molto più recente anni 2000.

Marco Davì, eclettico e giovane stilista torinese, in collaborazione con l’atelier Creazioni Marianna, salirà sulla passerella di Manualmente Fashion Show con la collezione ‘Insane’, con capi inediti realizzati per l’evento. Il nome stesso delinea una follia creativa di due artisti che insieme hanno dato vita a tagli nuovi e a più sovrapposizioni di materiali. Per quanto sia tutto ‘folleʼ, il materiale utilizzato è molto semplice. Si tratta infatti del tessuto felpa. La sfilata avrà inizio con una carrellata di felpe uomo e donna, con tagli che delineano un modo diverso di indossare questo capo, non solo più in modo sportivo ma anche in modo elegante. Il tutto sarà accompagnato da gioielli handmade, dove per lʼuomo il protagonista è il papillon. Si proseguirà con degli abiti da cerimonia con una particolarità diversa dal solito. L’ abito da sposa chiuderà la performance per creare emozione e suspense.

A Manualmente Fashion Show, Filati Tre Sfere presenta la sua nuova linea Luxury con filati pregiati e lavorazioni particolari.

Nello specifico i filati presentati sono il Cashmere 100, uno dei filati più pregiati sul mercato, morbido e delicato; Monet, una matassa tinta a mano, 100% lana merinos proveniente da allevamento biologico argentino, certificate Oekotex; Soffio d’Alpaca Baby Alpaca, per un filato estremamente morbido e leggerissimo. Con questi materiali, Fabio Quarantotto e Mattia Godeassi alias #48FiliMatti, knitters di fama internazionale, sfileranno con capi inediti realizzati da loro stessi per l’evento.

Il tema della sfilata è Creatività Made in Italy, dove i protagonisti sono i materiali, eccellenze del nostro Paese.

A Fabio Quarantotto e Mattia Godeassi si unirà Alessandro Estrella, knitter per passione divenuto punto di riferimento nel mondo del 'dritto e rovescio', che sulla passerella di Manualmente Fashion Show presenterà la sua super sciarpa a punto brioche creata appositamente per l'occasione.

Daniela Busato ed Elvira Fichera, amiche da 40 anni e creative da sempre, in comune hanno soprattutto la passione per il cucito a 360°, e poi maglia e ricamo.

In nome di questa passione hanno fatto nascere un gruppo social dal nome Creativissima - che ad oggi vanta oltre 63.000 membri - per unire tante creative e scambiarsi idee e consigli.

Daniela ed Elvira per Manualmente Fashion Show hanno creato modelli inediti, con la tecnica del restyling, e tanti abiti da cerimonia.

Lucia Simonis - illustratrice, specializzata in storia del costume, arte e moda - negli ultimi anni si è dedicata al fantasy. Creatrice di disegni per decoupage e schemi a punto croce, si ispira alla sua Fantasy Flora, protagonista d’eccellenza delle sue creazioni, per realizzare quattro abiti dedicati alle quattro stagioni, che sfileranno a Manualmente Fashion Show.

Il materiale scelto è la carta, declinato nei colori romantici e leggeri, che permette di dar forma a quattro eteree fatine dei boschi.

Manualmente Fashion Show sarà arricchito dalla presenza di accessori e abiti inediti realizzati da Daniela Cerri, creativa famosa per il suo crochet in stile gipsy.

I filati, i tessuti ricamati, le sete leggere legano il mondo della moda e degli accessori a quello del design gipsy degli anni ‘70, un dialogo costante tra sartorialità artigianale del passato e del presente.

Colori, forme, fiori per abiti e accessori unici, realizzati sia a crochet ma anche con tessuti che, sovrapposti, daranno spazio a contaminazioni ricamate, applicazioni floreali e dettagli di luce.

Tutto il programma e le news saranno disponibili sul sito www.manualmente.it e sulla fanpage facebook.com/manualmentefiera

Manualmente – Salone della Creatività

19 – 22 settembre 2019

Lingotto Fiere – Padiglione 1 - Via Nizza 280, Torino

Orario 9.30 – 18.30 - Ingresso 9.00 euro – ridotto 7.00 euro

www.manualmente.it - info@manualmente.it - www.facebook.com/manualmentefiera