Domani sera la “Cena storica e antichi mestieri nel Borgo Vecchio di Nichelino”

Fino al 23 settembre la Festa di San Matteo è anche l'occasione di legare il presente al passato, la modernità con la tradizione. Con “4 passi nella storia” a Nichelino si riscoprono costumi, sensazioni e momenti di epoche trascorse, provando a rivivere le emozioni di un passato secolare.

Dopo il grande successo del Corteo Storico, andato in scena domenica scorsa, un altro momento clou è in programma nella serata di domani, venerdì 20 settembre, a partire dalle ore 19, con la “Cena storica e antichi mestieri nel Borgo Vecchio di Nichelino”: una serata dal sapore antico in compagnia di giocolieri, mangiafuoco, musica e balli barocchi in un contesto storico ricostruito per l'occasione.

Si potrà degustare un menù storico con i prodotti tipici di Stupinigi, unendo buona tavola e tradizione. Costo: € 18 a persona - € 10 per bambini da 6 a 10 anni – gratuito per i più piccoli fino ai 6 anni. In caso di maltempo rinvio al 27 settembre con medesimo programma.

Durante tutti i giorni della festa saranno proposti itinerari turistici alla scoperta della storia nichelinese. Proposte da non mancare per chi vuole conoscere più a fondo la Città e le sue tradizioni. Per ulteriori info: stupinigieventi@libero.it