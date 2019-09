I segreti dei funghi nei corsi organizzati dal gruppo micologico torinese

Dal 23 settembre all’8 giugno del prossimo anno il Gruppo Micologico Torinese ripropone al Circolo Dipendenti Comunali di corso Sicilia 12 a Torino il corso di introduzione alla micologia intitolato “Alla scoperta dei funghi”, patrocinato dalla Città Metropolitana di Torino.

Tredici lunedì sera saranno dedicati alla scoperta e alla conoscenza del misterioso mondo di quegli straordinari esseri viventi che sono i funghi, per imparare a conoscerli, apprezzarli e, soprattutto, a rispettarli. Come detto, il corso inizierà lunedì 23 settembre alle 20 e proseguirà con cadenza settimanale sino al 18 novembre , per poi riprendere il 4 maggio 2020 alle 21 e concludersi l’ 8 giugno . È un’occasione per promuovere l’educazione ambientale e diffondere le conoscenze utili a prevenire le intossicazioni da funghi.

L’universo fungino va molto al di là dell’interesse gastronomico e suscita curiosità per il richiamo di forme e colori. Prima che prede per avveduti gourmet, i funghi sono organismi viventi importantissimi per l’ambiente naturale, al pari di piante e animali e, come questi, hanno ruoli ben definiti e importanti nelle catene alimentari e biologiche. Il corso organizzato dal Gruppo Micologico Torinese prevede relazioni, videoproiezioni, esercitazioni pratiche di determinazione delle specie raccolte durante le uscite didattiche con esperti micologi. Il corso è valido per il riconoscimento di crediti formativi del corso di laurea in Scienze Biologiche. È possibile iscriversi iniziando dal modulo di primavera e affrontare successivamente il modulo autunnale, a patto di frequentare una lezione propedeutica riassuntiva delle caratteristiche generali dei funghi, che verrà tenuta prima dell’inizio del modulo primavera (data da stabilirsi).

Tra gli argomenti previsti nel programma delle lezioni vi sono innanzitutto le informazioni di base su cosa sono, come vivono e come si determinano i funghi, le tipologie di funghi a lamelle, a pori e con altre forme, la conoscenza delle specie velenose l’avvelenamento da funghi, la normativa vigente, il rapporto tra funghi e ambiente, le modalità di raccolta, conservazione e preparazione un cucina. In ogni lezione è prevista un’esercitazione pratica con i funghi portati dai corsisti e dai soci. Due uscite didattiche saranno realizzate nei mesi autunnali e altrettante nella primavera-estate 2020 in date e località da stabilirsi in base alle condizioni meteo ed alla produzione di funghi.

Per iscriversi occorre inviare una mail di pre-iscrizione a info@gruppomicologicotorinese.it, specificando nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo postale e e-mail, numero telefonico e codice fiscale. Il costo di iscrizione è di 70 Euro e comprende il materiale didattico, i gadget omaggio, la dispensa del corso in formato elettronico, l’iscrizione al Gruppo Micologico per gli anni 2019 e 2020 e al Circolo ricreativo dipendenti comunali, con tutti i servizi riservati ai soci. L’iscrizione sarà valida fino a fine novembre 2020. Per chi si iscriverà nella primavera 2020 il costo sarà di 60 Euro, perché comprenderà associazione al Gruppo solo per l’anno in corso. Per il pagamento è possibile effettuare un bonifico bancario, oppure effettuare il pagamento (salvo verifica dei posti disponibili) direttamente lunedì 23 settembre almeno tre quarti d’ora prima dell’inizio del corso.

Per saperne di più sulle attività del Gruppo Micologico Torinese si può consultare il portale Internet www.gruppomicologicotorinese.it, scrivere a info@gruppomicologicotorinese.it o chiamare i numeri telefonici 347-2779053 e 335-6866245.