La “Festa dei Vicini” in Circoscrizione 4

Torna la “Festa dei Vicini” e, anche per quest'anno, la Circoscrizione 4 non farà mancare il proprio apporto con cene condivise all'aperto e attività di diverso tipo; il programma sarà articolato su due giornate, tra sabato 21 e domenica 22 settembre.

Saranno sei, in totale, gli appuntamenti che animeranno il weekend: si partirà domani, sabato 21, da Piazza Paravia (dalle ore 14 alle 23 – Amici di Piazza Paravia) con la cura e l'abbellimento di un'aiuola seguito da cena, dai giardini del condominio Paracchi di Via Pianezza (dalle 17.30 alle 20 – Comitato Vivibilità Area Paracchi) con una “merenda sinoira” animata da letture di poesie, dalla residenza Smeraldo di Corso Enrico Gamba 24/B (ore 18) con una cena a base di prodotti tipici regionali, dal “Viale della Frutta” di Via Servais 130 (cena dalle 17 alle 22 – Associazione Alta Parella) e dal centro Cartiera di Via Fossano 8 con animazione per bambini e genitori (dalle 16.30 alle 18), merenda e spettacolo (alle 18).

Il weekend si chiuderà domenica, a partire dalle ore 13, in Piazza Risorgimento, con un grande pranzo in cui sono richiesti posate e bicchieri non usa e getta, una portata e una bevanda da condividere.