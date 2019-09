Scontro in corso Svizzera tra una Golf e una bici, grave il ciclista

Grave incidente stradale alle ore 20.30 circa di ieri, in corso Svizzera, nei pressi del civico 97. Un'autovettura Volkswagen Golf condotta da cittadino di nazionalità marocchina 34enne, mentre percorreva il corso in direzione corso Appio Claudio, si è scontrata con una bicicletta condotto da un 45enne italiano. Le condizioni del ciclista sono apparse subito gravi e, trasportato in codice giallo all’ospedale Maria Vittoria, è stato ricoverato in prognosi riservata. Anche l'automobilista, che si è subito fermato a prestare soccorso, è stato accompagnato in ospedale con codice verde.

Non si conosce la percorrenza del ciclista e si ricercano testimoni (tel. 01101126510).