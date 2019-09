Festa dello Sport Uisp rinviata alla primavera 2020

"Oggi era l’ultimo giorno per caricare i camion, dare il via al montaggio del palco, riunire gli oltre 100 volontari e distribuire ruoli e mansioni, finire di stampare il materiale e confezionare i premi. Ci siamo dovuti arrendere alle previsioni meteo che prevedono pioggia nella giornata di domenica". A scriverlo è l'organizzazione della Festa dello Sport Uisp, che si sarebbe dovuta celebrare domenica 22 in piazza San Carlo e via Roma.

Niente evento, dunque. Che sarà rinviato alla prossima primavera. "La complessa macchina organizzativa - spiegano - si sarebbe dovuta muovere questa mattina. Mette in gioco tante energie, risorse umane ed economiche, che sarebbe un peccato sprecare. Se l’organizzazione fosse stata più semplice, avremo aspettato fino all'ultimo sperando in un brusco cambiamento, non è stato possibile".

"Da lunedì a giugno saremo comunque a vostra disposizione, per farvi provare tutti gli sport che volete, per dare informazioni e consigli, per farvi correre, saltare, gareggiare, riposare, nuotare e tanto altro. Visitate ancora i nostri siti".