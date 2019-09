In sella alla Fancy Women Bike Ride, arrivederci estate con Goodbye Summer Fest: gli eventi del weekend a Torino e provincia

Nel weekend dal 20 al 22 settembre, spiccano gli appuntamenti per la conclusione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Domenica si svolgerà a Torino la settima edizione della Fancy Women Bike Ride, in contemporanea in 120 città di tutto il mondo. Una pedalata leggera, colorata e fantasiosa, ma, soprattutto, un momento di affermazione per tutte le donne che vogliono visibilità sulle strade, nella società e nella vita. La partenza è alle ore 16 da piazza Castello.

Appuntamento a tavola, in tutti i quartieri della città, con la Festa dei Vicini, che si sdoppia il 21 e 22 settembre dopo il primo appuntamento dell’8 e 9 giugno. Un momento conviviale per combattere l’emarginazione, soprattutto nelle zone popolari, e condividere il cibo come una grande famiglia. Anche per quest’edizione, l’amministrazione comunale ha invitato tutti i cittadini a limitare il più possibile l’utilizzo della plastica, evitando piatti e stoviglie monouso.

Saranno poi due i Saloni ospitati a Lingotto Fiere. Il primo è Manualmente, la fiera della creatività artigianale, che, in occasione dei suoi vent’anni di vita, organizza fino al 22 diverse sfilate con modelli inediti e materiali di altissima qualità. Come sempre, l’obiettivo è di divulgare, promuovere e incentivare le arti manuali, come vetrina di novità per tutti gli ambiti creativi. Orario 9.30 – 18.30. Ingresso 9 euro, ridotto 7 euro. Per informazioni: www.manualmente.it

In concomitanza si svolgerà, sempre al Lingotto Fiere, la seconda edizione di Torino Benessere, l’evento dedicato alla salute naturale di corpo, mente e spirito. Dall’alimentazione biologica e vegetariana alla cosmesi certificata, dalle discipline per il corpo a quelle per la mente, dall’abbigliamento in fibre vegetali agli accessori ecologici ed ecocompatibili. Orario 9.30 – 18.30. Ingresso 9 euro, ridotto 7 euro. Per informazioni: www.torinobenessere.com

Sabato 21 il quartiere Falchera si trasformerà in un grande palcoscenico all’aperto con il Torino Busker Festival, un’intera giornata dedicata alla musica e alle arti di strada, completamente gratuita. L'evento partirà nel pomeriggio, intorno alle ore 15:30, in piazzale Volgograd, verso sera la manifestazione si sposterà in piazza Astengo.

Guardando all’offerta museale del capoluogo sabaudo, la Fondazione Torino Musei anche quest’anno partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio. Sabato e domenica l’ingresso a a Palazzo Madama, GAM e MAO sarà al prezzo simbolico di 1 euro . Aggiungendo 1 euro per mostra, sarà possibile visitare a Palazzo Madama anche le esposizioni Dalla Terra alla Luna. L’arte in viaggio verso l’Astro d’argento e L’Italia del Rinascimento. Lo splendore della maiolica. Per informazioni: www.fondazionetorinomusei.it

Spostandoci in provincia, al Parco Culturale le Serre di Grugliasco (via Tiziano Lanza 1) si svolge per il quarto anno consecutivo il Goodbye Summer Fest, evento ideato per salutare l’estate con una colorata e divertente festa, sabato 21, a partire dalle ore 15:30. Una giornata ricca di proposte con i concerti delle band Clerks, The Spell of Ducks e Atlante, esibizioni di danza contemporanea, un fornitissimo Ludobus e tanti altri laboratori, giochi e letture animate per bambini. Per informazioni: www.leserre.org

Infine, inaugura oggi la XXIII edizione della Festa dei Nocciolini di Chivasso. Tanti gli appuntamenti in programma pensati dall'Ascom in collaborazione con l'amministrazione comunale e Totem, tra stand enogastronomici, show cooking e intrattenimento per i più piccoli. Questa sera, fino alle 24, via Po ospiterà lo street food con piatti della tradizione regionale piemontese e italiana. L'appuntamento si ripeterà anche sabato e domenica.