Weekend di festa sostenibile in via Nizza, tra biciclette e monopattini elettrici

Gran finale a Torino per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Domani, sabato 21 settembre, farà il suo debutto lo sharing dei monopattini elettrici in piazza De Amicis, come annunciato una settimana fa dall'amministrazione cittadina. Un evento organizzato dal Comune in collaborazione con la Circoscrizione 8 e l'associazione di via "100 Botteghe Sotto le Stelle".

Per l'occasione, la piazza - delimitata da corso Dante e via Petitti - sarà interamente chiusa al traffico a eccezione dei controviali, e verranno allestiti diversi stand dedicati alla promozione della mobilità dolce.

Alle 15 è in programma il raduno dei ciclisti coordinati dalla Consulta della Mobilità Ciclistica e della Moderazione del Traffico del Comune, che inaugureranno il nuovo tratto di pista in via Nizza appena concluso. Qui verranno presentati tutti i progetti europei attivi sul tema. Per le 16.30 sono previsti i saluti istituzionali della sindaca Chiara Appendino e dell'assessora alla mobilità Maria Lapietra, con un concerto della banda musicale GTT.

Domenica 22, l'intrattenimento continua con la "Festa di fine estate" di "100 Botteghe Sotto Le Stelle", tra intrattenimento musicale, stand enogastronomici, artigianato locale e associazioni di volontariato. Negozi aperti dalle 9 alle 20 in via Nizza nel tratto compreso tra piazza Carducci e corso Dante.

Per l'occasione, i commercianti metteranno in palio dei buoni per tutti gli amanti delle due ruote da spendere negli esercizi aderenti, che verranno estratti durante la giornata.