Luca Gianmaria Solinas è il nuovo comandante della Polizia municipale di Volpiano; succede a Paolo Bisco, ora in servizio a Mappano.

Solinas, 55 anni, ha iniziato la sua carriera nella polizia locale nel 1996 nel Comune di Settimo Torinese e dal 2008 era vicecomandante a Volpiano. «Il servizio - dichiara - continuerà sulla linea tracciata dal precedente comandante, in linea con le aspettative dell'amministrazione. Tra le nostre priorità ci sono la sicurezza sulle direttrici d'ingresso sulla strada provinciale 500 e la viabilità del paese; pensiamo di incrementare i controlli sull'igiene urbana, soprattutto sui rifiuti abbandonati, e la collaborazione con i volontari delle associazioni di Volpiano in occasione di manifestazioni importanti».

Commenta il sindaco Emanuele De Zuanne: «A nome dell'amministrazione comunale ringrazio il comandante Paolo Bisco per il lavoro svolto in tanti anni a Volpiano, durante i quali l'area di sua competenza è stata estesa ai comuni di San Benigno Canavese e Bosconero, e gli formulo gli auguri di buon lavoro nel nuovo incarico a Mappano. I compiti della polizia locale sono molti e non riguardano soltanto le violazioni al Codice della strada ma anche aspetti come il commercio e la sicurezza degli eventi; in tale contesto auguro al nuovo comandante Solinas di svolgere la sua funzione al servizio della comunità volpianese nel migliore dei modi».