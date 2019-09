Un'altra settimana di incontri culturali all'Unitre di Torino

Una nuova settimana di incontri culturali è alle porte per i soci Unitre Torino.

Domani, martedì 24 settembre, si inizierà con “Trappole cognitive o bias”, tenuto da Gianni Geninatti Togli, docente del corso “Possiamo migliorare la nostra memoria?” Si vedrà come il bias cognitivo possa portare ad errori di valutazione o a mancanza di oggettività perché si sviluppa sulla base dell'interpretazione delle informazioni in possesso, anche se non logicamente o semanticamente connesse. Contribuendo alla formazione del giudizio, può quindi influenzare opinioni e comportamenti ed è probabilmente generato dalle componenti più ancestrali e istintive del cervello. Durante il pomeriggio si esamineranno dunque alcune tipologie di bias con esempi che potranno chiarire meglio come accettarli e tentare di diminuirli, oppure come tenerne conto "a posteriori" (per esempio in statistica e nell'analisi sperimentale) e come correggere la percezione per diminuirne gli effetti distorsivi.

Giovedì 26 settembre Tommaso Errichelli presenterà invece il corso “Uno psicologo in tribunale”. Nel nuovo anno accademico si analizzeranno undici casi di cronaca nera che hanno sconvolto l'Italia negli ultimi decenni. Ricostruendo il contesto psicosociale che ha contribuito allo sviluppo di un quadro psicopatologico di coloro che hanno commesso tali atrocità, verranno forniti elementi di riflessione che permettano di ampliare la conoscenza dei fatti e consentire così una valutazione e un giudizio maggiormente critico.

Gli incontri culturali si terranno alle ore 16 presso l’Auditorium EdP in Corso Govone 16/a a Torino. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Per info: Università della Terza Età - UNITRE - Università delle Tre Età

C.so Trento 13 Torino - Tel. 011 43.42.450