Idee regalo per Natale che puoi preparare in largo anticipo

Manca poco al Natale? Davvero? In un certo senso si. Le persone in autunno si dividono in due categorie: chi non vede l’ora che arrivi il Natale e chi aspetta depresso che ritorni l’estate. Il Natale è oramai una festività consacrata, amata e odiata ma pur sempre così importante da fermare il mondo. Pensare con largo anticipo ai regalini natalizi è il modo migliore di affrontare lo stress da festività che molte persone detestano letteralmente. Per questo abbiamo pensato a qualche idea low-cost e salva tempo con cui prepararsi ai regalini di Natale evitando la ressa nei negozi e le spese irrazionali che tutti siamo soliti affrontare perché ci ridiciamo sempre all’ultimo.

Basta con le spese eccessive: torniamo ad essere “essenziali”

I regali di Natale non devono per forza essere costosi, lussuosi e unici al mondo. Molto spesso basta un pensiero carino, motivato e ben confezionato per rendere felici i nostri cari. Ci sono regali che possono essere presentati in modi molto differenti e che a seconda di come vengono proposti diventano amatissimi o detestati al punto da essere riciclati. In fondo il Natale è la festa della famiglia, della carità e dell’amore: è proprio necessario svuotare il conto in banca con la missione di fare la miglior figura di tutti i membri della famiglia? Quello che alcune persone stentano a capire è che oggi possiamo avere tutto, con pochi click e con pochi euro per cui qualsiasi oggetto può diventare banale e scontato. Ecco perché è importante la personalizzazione di un oggetto e non l’oggetto in sé. Un esempio? Penne, calzini, sciarpe e tazze sono i regali più inflazionati di chi non sapeva cosa acquistare e si è rifugiato nella più veloce banalità low cost.

Come creare un effetto “wow” spendendo poco?

Molti penseranno che è praticamente impossibile stupire una persona regalandole qualche paio di calzini o una tazza da colazione. Eppure pensandoci bene un modo c’è ed è sotto gli occhi di tutti: la personalizzazione. Se questi oggetti diventassero unici e disegnati proprio per la persona a cui intendiamo regalarli scommettiamo che l’effetto sarà completamente ribaltato? Se non altro perché un oggetto personalizzato con un nome o una foto è proprio difficile da riciclare! Prendiamo le tazze da colazione ad esempio. Se imparassimo a trovare il giusto tocco di personalizzazione per la persona a cui intendiamo regalarle, esse diventeranno il loro oggetto da cucina preferito e lo custodiranno con tanta gelosia.

Tazze personalizzate per rendere simpatica la prima colazione