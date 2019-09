Borgo Dora, introdotto il divieto di fermata su Via Andreis

Un'importante modifica alla viabilità sta interessando il quartiere Borgo Dora: da qualche giorno è stato introdotto, infatti, il divieto di fermata su Via Vittorio Andreis.

Il provvedimento interessa il lato destro della carreggiata in direzione Corso Giulio Cesare e più precisamente da Via San Pietro in Vincoli a Via Borgo Dora. Questo intervento rappresenta un passo in avanti importante dal punto di vista della messa in sicurezza, visto che le auto parcheggiate da entrambi lati spesso ostruivano il passaggio di veicoli e pedoni.

“Il divieto - spiega il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri – è stato richiesto dalla Polizia Municipale per mettere fine a una situazione pericolosa, visto che le persone erano spesso costrette a camminare in mezzo alla strada”.

Secondo Deri si potrebbero apportare ulteriori migliorie: “Per tutelare ancora di più l'incolumità dei pedoni – prosegue – sarebbe opportuno alzare e allargare il marciapiede, quello a raso poteva andar bene nell'ottocento”.