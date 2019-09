Guerrilla gardening in corso Maroncelli: "attacco" dei ragazzi di Fridays for Future, piantati nuovi alberi

Nella settimana di Sciopero Globale per il clima, e proprio mentre Greta Thunberg teneva il suo bruciante discorso all'Onu, i giovani studenti del movimento Fridays for Future di Torino hanno portato a termine un'azione di "guerilla gardening" in corso Maroncelli.

Coordinati dall'associazione Badili Badola, i ragazzi hanno piantato otto alberi nell'area verde che costeggia la strada. Un "attacco" green che anticipa l'evento di domenica 29 settembre, quando, dalle 10 alle 12, volontari e liceali si daranno appuntamento sulle sponde del Po per piantumare tre alberi (della specie Parrotia persica) forniti dal vivaio comunale, alla presenza dell'assessore all'ambiente Alberto Unia e i tecnici del servizio verde pubblico, con il supporto di un’impresa specializzata.