Inaugurata la nuova sede della Cgil a Chieri

Taglio del nastro inaugurale della nuova sede della Cgil di Chieri, in via della Gualderia 5.

Per la segretaria generale della Cgil di Torino, Enrica Valfrè, “è importante l’importanza essere presenti capillarmente sul territorio, un punto di riferimento per chi lavora, per chi é in pensione, per chi cerca un lavoro e per tutte e tutti coloro che hanno bisogno di tutela collettiva ed individuale”.

Per Gino Crestini, segretario generale dello Spi Cgil di Torino, le sedi del sindacato sono un “contenitore di servizi e di politica”.

Gli auguri di buon lavoro sono arrivati da Raffaela Virelli, Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Chieri.