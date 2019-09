Alpignano, preso un corriere di droga: trasportava 1 chilo di marijuana sottovuoto

Nel pomeriggio del 24 settembre, i Carabinieri della Compagnia di Rivoli hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente un 22enne italiano. I carabinieri erano in un’attività preventiva antidroga ad Alpignano, quando la loro attenzione è stata catturata da un’autovettura in transito lungo una delle arterie cittadine centrali.