Da San Salvario alle sponde del Po, la storia dei quartieri raccontata in biblioteca

Trasmettere la memoria dei luoghi di appartenenza all'interno degli spazi che meglio di altri avvicinano le persone alla conoscenza. E' questo il cuore del nuovo progetto "Una storia da conoscere. Percorsi di lettura sulla Circoscrizione 8", presentato dai consiglieri Paola Parmentola e Massimo Giaretto, con lo scopo di rivitalizzare l'attività dell'ecomuseo in collaborazione con le Biblioteche Civiche Torinesi.

Una volta al mese, i tre presidi librari del territorio ospiteranno la presentazione di un volume sulle evoluzioni storiche del quartiere, illustrato dall'autore stesso. Si comincia il 17 ottobre alla Biblioteca "Dietrich Bonhoeffer" (corso Corsica 55) con "Il Lingotto una volta. Voci e immagini di un sobborgo di Torino nei primi decenni del novecento", di Leonardo Gambino, pubblicato nel 1987.

Gli appuntamenti successivi interesseranno, il 19 novembre, la "Natalia Ginzburg" (via Lombroso 16) con il volume su San Salvario di Mario Bianco e Massimo Scaglione, edito da Graphot nel 2011; infine, l'11 dicembre, alla "Alberto Geisser" (corso Casale 5) sarà ospite Giuseppina Pellosio, autrice di "Padroni di barche a Torino. La famiglia Clerico in Borgo Po", che inaugura la collaborazione tra la Circoscrizione 8 e il Centro Studi Piemontesi.

"L'iniziativa - spiegano Giaretto e Parmentola - è un'ottima occasione per mettere in rete le biblioteche, impresa non sempre facile, e promuovere la divulgazione del nostro patrimonio su tutto il territorio, proprio come indicato dalla linee guida per l'ecomuseo".