Ex-Embraco, Cirio:"Entro domani il MISE ci convochi o il 3 ottobre andiamo a Roma"

Entro 24 ore il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà fornire una data per il tavolo di crisi per l'ex Embraco, " altrimenti il 3 ottobre ci siamo autoconvocati a Roma per chiedere la verità su questo piano industriale e per capire perché 400 lavoratori hanno rinunciato alla loro buonuscita ". Ad annunciarlo è il Presidente della Regione Alberto Cirio , al termine dell'incontro che si è svolto questa mattina in piazza Castello con i sindacati. L'azienda di Riva di Chieri è stata assorbita da Ventures, che però non ha mai fatto partire la produzione.

"Quando ricordiamo il caso Embraco - ha detto il Presidente- diciamo che i lavoratori sono stati presi in giro due volte. Prima da Bruxelles, perché Whirlpool (azienda che in origine avrebbe dovuto far ripartire l'azienda di Riva ndr) chiude per andare in Slovacchia, quindi in Europa". "Ci siamo dovuti fidare - ha continuato - del piano del MISE, ma abbiamo più volte ribadito che la situazione non poteva andare avanti così: lì dentro non è mai arrivato un macchinario".

"La cassa integrazione ha una finestra ancora di 9-10 mesi: vogliamo chiarezza sul piano industriale" ha concluso Cirio.