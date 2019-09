Al via a Torino il primo Master in management del Mieloma

Un percorso formativo specifico rivolto ai giovani ematologi per fornire quanti più possibili strumenti utili e pratici nella complessa gestione della patologia del mieloma multiplo. È il Master di primo livello in Management del Mieloma, che ha preso il via in questi giorni a Torino, un progetto ideato e promosso da EMN Research Italy, braccio operativo italiano del network EMN, una rete di eccellenze a livello europeo nello studio e nello sviluppo di cure innovative per il mieloma multiplo.