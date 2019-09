Tre squadre di vigili del fuoco del comando di Torino stanno intervenendo a San Mauro, in via Monsignor Barberis, per l'incendio di una abitazione.

Le operazioni di spegnimento sono impegnative a causa della struttura a "sandwich " del tetto coibentato. I soccorritori stanno isolando la porzione di copertura interessata dalle fiamme anche con l'uso dell'autoscala del distaccamento volontario di Volpiano.

Non vi sono, per fortuna, persone coinvolte.