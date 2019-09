Nichelino: nuove perizie per l'omicidio di Giuseppe Marcon, accoltellato dalla convivente Silvia Rossetto nel settembre 2018

Il giudice Stefano Vitelli ha disposto una perizia psichiatrica, una consulenza anatomo-patologica e una sulle macchie di sangue al processo che vede imputata per omicidio volontario Silvia Rossetto, la 48enne di Cuorgnè che il 2 settembre 2018, in via Juvarra a Nichelino, uccise con una coltellata il convivente Giuseppe Marcon.



La donna, assistita dall'avvocato Sergio Bersano, ha sempre sostenuto di aver colpito l'uomo per legittima difesa al culmine di una lite, ma la prima perizia eseguita del medico legale Roberto Testi ha smentito questa ricostruzione dei fatti. In particolare, Rossetto ha raccontato agli inquirenti di aver accoltellato il convivente in cucina, dove l'uomo le avrebbe puntato un coltello.



Le tracce di sangue rinvenute nell'ingresso dell'abitazione, peró, sembrano incompatibili con questa dinamica. Fra l'altro, il coltello usato dall'omicida è stato ritrovato dietro la porta d'ingresso, il che farebbe pensare che il delitto sia stato consumato in quella zona della casa, con Marcon che poi si sarebbe poi trascinato in cucina, dove è stato ritrovato morto.



La prossima udienza del processo, che si sta svolgendo con rito abbreviato, è in programma il 18 ottobre.