La cetra cinese di Cheng Yu al MAO per ricordare la Festa di Metà Autunno

L’Istituto Confucio e il MAO - Museo d'Arte Orientale di Torino invitano il pubblico torinese a un evento musicale per ricordare la Festa di Mezz'Autunno, una delle ricorrenze più care ai cinesi, celebrata lo scorso 13 settembre.

Questa sera, alle ore 19, appuntamento in via San Domenico 11 con un concerto dell'artista Cheng Yu, che si snoderà tra brani musicali e passi di poesia di un celebre racconto tradizionale: la storia di un vecchio e cieco suonatore di guqin che per tutta l’esistenza ha inseguito l’antica profezia "quando romperai la millesima corda del tuo strumento, riacquisterai la vista".

Nata a Pechino nel 1964, Cheng Yu ha iniziato ad accostarsi alla musica sin da bambina ereditando la passione del padre e seguendo le orme del maestro Li Xiangting. E' stata solista di “liuto” pipa e guqin per la rinomata China National Orchestra di Pechino e oggi è una acclamata musicista, nonché etnomusicologa e specialista in musica cinese. Ha tenuto concerti in oltre 40 paesi proponendo brani di musica tradizionale cinese e contemporanea ed è autrice di numerose pubblicazioni musicali e accademiche.

L'ingresso è libero. Per informazioni: www.istitutoconfuciotorino.it/it