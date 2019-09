Incidente in tangenziale: frattura alle gambe per un motociclista e traffico in tilt

Traffico in tilt, questa mattina, in tangenziale a Torino. Alla base, un incidente che si è verificato nella zone di Collegno, poco prima dell'uscita per Pianezza.



Erano da poco passate le 8 quando, per una dinamica ancora da ricostruire, un'automobile e una motocicletta si sono scontrate. Il centauro, uomo di 20 anni, è stato portato in ospedale con un codice giallo: per lui fratture alle gambe. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i sanitari del 118.