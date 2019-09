Importunava persone per strada e nei negozi di San Salvario, arrestato

Giovedì scorso, poco dopo le 22, i poliziotti sono stati avvicinati da un commerciante di via Nizza che ha raccontato come poco prima si era presentato nel suo negozio un marocchino in stato di alterazione, che aveva importunato i clienti. Lo straniero aveva poi spintonato molte persone, anche quelle presenti sul marciapiede davanti all’attività, per poi allontanarsi in direzione di via Berhollet.

Proprio in questa strada un secondo esercente ha richiamato l’attenzione della pattuglia, segnalando che un individuo di origini straniere si era appena reso protagonista di fatti simili, per poi allontanarsi verso via Belfiore. I poliziotti hanno dunque effettuato un controllo a San Salvario, rintracciando in via Baretti un uomo simile alle descrizioni fornite. Il marocchino stava importunando le persone a passeggio e addirittura rovesciava a terra dei cassonetti dell’immondizia. Alla vista degli agenti lo straniero si è dato alla fuga: una volta raggiunto, non ha esitato a ingaggiare una violenta resistenza nei confronti dei poliziotti, pur di non farsi arrestare.

Per il 40enne, che era appena uscito dal carcere da due mesi, sono scattate le manette ai polsi per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.