Appendini in festa tra ricordi e motocoltivatori che si sfidano

Appendini, frazione di Buriasco, torna a far festa e propone anche una mostra fotografica delle edizioni precedenti. La festa è partita ieri al palatenda nel campetto sportivo parrocchiale con una serata giovani. Oggi si riparte alle 18 con il 2° raduno “Fora ed testa” per api, moto, scooter, macchinine, vespe, mentre alle 19 apre lo stand gastronomico self service con grigliata e piatti tipici. La serata si chiuderà con il dj Audiodestroyer.

Domenica alle 9,30 si inizia con la messa, mentre alle 10,30 iniziano le prove libere del coltivator pulling, una gara di forza per motocoltivatori, che nel pomeriggio, alle 15,30, vedrà la gara tra tre categorie: 8-11 cv, 12-15 cv, 16-18 cv (iscrizione gratuita). Alle 19 riapre lo stand gastronomico, che propone anche trippe e finanziera, mentre alle 21,30 i comici Marco e Mauro presentano lo spettacolo “Badola”.

Lunedì si riparte con lo stand gastronomico alle 19,30, che si arricchisce della polenta in diverse versioni, e la serata prosegue alle 21,30 con Le Mondine. La festa si chiude martedì 1 ottobre con la serata bollito alle 19,30 e a seguire il ballo con Alex e la band (ingresso 5 euro). Per informazioni e prenotazioni: 335 7656536 o 348 2115690. Per ulteriori dettagli: www.festadiappendini.weebly.com.