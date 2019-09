Reset Festival si ispira alla Costituzione: "La musica è uguale per tutti"

Un palco per le venti migliori proposte della musica emergente italiana selezionate tramite call. Otto cantautori a confronto in “Duel” e il ritorno del format dell’estate “Cantautori in Canottiera” condotto da Bianco e Marco Di Brino con Luca Carocci e Gnut. Quattro progetti artistici per quattro Mentor speciali: Pau (Negrita), Erica Mou, Zibba, Pierpaolo Capovilla. Prende ufficialmente il via l’undicesima edizione di _resetfestival, prodotto da The Goodness Factory, dal 30 settembre al 5 ottobre negli spazi di Off Topic (via Pallavicino 35).

Con “La Musica è Uguale per Tutti” quest’anno la rassegna prende spunto dal terzo articolo della Costituzione italiana, per dimostrare l'assenza di distinzioni o discriminazioni di fronte all'esperienza musicale.

Un luogo di sperimentazione, networking e scouting, ispirato agli show-case festival europei, ma con uno stile tutto italiano, dove i musicisti hanno la possibilità di scoprire come funziona il “music business” attraverso i workshop, i laboratori e i talk e acquisire maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità.

Quest'anno saranno cinque le aree tematiche. _make, quattro giorni di full-immersion sul modello dell’hackaton culturale, con l’obiettivo di accelerare i progetti artistici coinvolti con il sostegno di Compagnia di San Paolo. Fiore all'occhiello della sezione, _reHUB produzione creativa, che ha partorito altri tre nuovi esperimenti, dedicati a reporter, autori e produttori e crew.

Ci sarà poi _talk, l'area dedicata ai racconti e alle case-histories musicali, con testimonianze ed esperienze di musicisti e addetti ai lavori, sviluppata quest’anno in collaborazione con Biennale Democrazia sul tema del lavoro.

Per i _live con le nuove proposte, verranno allestiti due palchi, mentre la sezione _show consentirà agli attori del progetto Glocal Sound – Giovane Musica d’Autore in Circuito di esibirsi di fronte al pubblico. Infine, _share, lo spazio dedicato ai nuovi media, all’innovazione tecnologica e alle start up innovative in ambito creativo e musicale.