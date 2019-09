Montaruli-Marrone (FdI):"Raccolta firme contro legge cittadinanza automatica agli immigrati"

"In piazza Torino e in provincia per raccogliere le firme contro la legge sulla cittadinanza automatica agli immigrati" ad annunciarlo sono la parlamentare di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli e il capogruppo di FdI in Regione Piemonte Maurizio Marrone, raccogliendo l'invito lanciato da Giorgia Meloni. "Il governo giallo-rosso -continuano - da un lato apre i porti ,dall’altro è occupato a mandare avanti la legge per concedere la cittadinanza automatica agli immigrati."

"Contro questa vergogna, Fratelli d'Italia è gia' mobilitata e prossimo organizzeremo anche a Torino la raccolta firme per chiedere al presidente della Repubblica di fermare questa follia" concludono Montaruli e Marrone.