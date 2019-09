Anagrafe centrale, code e tensione all’alba: è caos già dalle 6 del mattino

“Ti è andata bene che hai già preso il numero, ti conviene prendere un giorno di ferie e rimanere qui”. E’ questa una delle tante frasi che si sentono ogni giorno all’anagrafe centrale. In via della Consolata, infatti, continuare a regnare sovrano il caos.

Per una pratica senza prenotazione, che sia il rilascio di un certificato o il rilascio della carta d’identità, è probabile metterci almeno mezza giornata. Tempistiche lentissime, che spingono gli utenti ad ammassarsi fuori dai cancelli già all’alba. C’è chi arriva alle 4 del mattino, chi addirittura prima: tutti accampati fuori dall’anagrafe per entrare subito e prendere uno dei primi numeri. Di certo, alle 6 della mattina, fuori c’è già il pienone e non sempre gli animi sono dei più sereni. Anzi, tutt'altro.

Anche per questo motivo sono ormai una presenza fissa gli agenti della polizia municipale. Il personale, rigorosamente in divisa, ha una doppia funzionalità: da una parte serve a garantire l’ordine pubblico, dall’altra fornisce indicazioni agli utenti, smistando letteralmente le persone in arrivo nei vari uffici. Una volta entrati dentro l’anagrafe centrale, è poi necessario armarsi di buona pazienza, tanto tempo libero e attendere. L’attesa può prolungarsi per diverse ore, anche per mezza giornata o una giornata intera.

Chi arriva a metà mattinata non ha pressoché speranze di riuscire a passare. Da qui il consiglio degli agenti: “Stia qui, si prenda la giornata di ferie e oggi termina tutto. E’ già un bene essere riusciti a prendere il numero”. Una situazione di caos totale, che fotografa alla perfezione il collasso dell’anagrafe centrale.

A denunciare i problemi in via della Consolata è Angelo Catanzaro, consigliere del Partito Democratico in Circoscrizione 1 e coordinatore del Comitato Diritto: “Presenterò un’interpellanza nei prossimi giorni: voglio capire se la città, che ha annunciato nuove assunzioni, intende destinare personale alle anagrafi cittadine”. “Se così fosse, voglio capire quante persone verranno mandate in anagrafe centrale e quante nelle decentrate”, spiega Catanzaro. Il consigliere ha inoltre sottolineato come il caos di oggi e di queste ultime mattine sia un pericolo non solo per i dipendenti degli uffici e per i cittadini, ma anche un forte disagio per le persone con disabilità.

A pochi giorni dal passaggio di deleghe da Paola Pisano a Sergio Rolando, nell’anagrafe centrale continua a regnare il caos.