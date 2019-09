In partenza a Moncalieri i nuovi corsi di formazione proposti dalla Regione

Sono in partenza i nuovi corsi di formazione gratuiti proposti dalla Regione Piemonte: il servizio MoncalierInforma della Città di Moncalieri organizza un incontro dedicato a chi è interessato a conoscere tutte le opportunità.

L’appuntamento è per giovedì 3 ottobre alle ore 15 presso il Punto di Svolta in via Santa Maria 27/b Moncalieri. In autunno le Agenzie formative pubblicizzano le nuove proposte formative finanziate dalla Regione: sono davvero moltissime e l’individuazione del corso più adatto talvolta è complicata poiché sono catalogati per tipologia di destinatari, titolo di studio, area geografica, requisiti richiesti, fascia d’età.

E’ facile perdersi nella marea di informazioni. Anche le aree sono molteplici: meccanica, servizi alla persona, servizi commerciali, turismo e sport, tecnologie, agro-alimentare… e molto altro! Ecco perché MoncalierInforma propone un incontro informativo gratuito: verrà illustrata l’offerta formativa 2019-20 e tutte le modalità per reperire le informazioni e per consultare la Banca dati di tutti i corsi regionali. Saranno presenti alcuni referenti delle Agenzie formative locali che illustreranno le offerte formative, le modalità e i tempi per le iscrizioni.

”La formazione è una risorsa fondamentale per chi cerca lavoro perché consente di rinforzare il proprio valore professionale attraverso l’aggiornamento degli strumenti e delle competenze: non solo per i giovani neodiplomati, ma anche per i disoccupati da lungo tempo: donne, stranieri, lavoratori che necessitano di aggiornamento", affermano Paolo Montagna, Sindaco di Moncalieri, e Davide Guida, referente per le Politiche Giovanili.

Per informazioni: MoncalierInforma, Via Real Collegio, 44, Tel. 011-64.22.38, moncalieri.informa@comune.moncalieri.to.it, fb/Instagram: MoncalieriGiovane, www.moncalierigiovane.it.