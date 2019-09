A Torino la nona tappa di “Portfolio Italia – Gran Premio FUJIFILM” e 4° "Portfolio sul Po

La FIAF - Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, associazione senza fini di lucro che si prefigge lo scopo di divulgare e sostenere la fotografia su tutto il territorio nazionale, annuncia la nona tappa di “Portfolio Italia – Gran Premio FUJIFILM”, il “4° Portfolio sul Po”, che si terrà nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019 presso i locali della Sezione Fotografica C.R.D.C. di Corso Sicilia 12 a Torino. Questa tappa di Portfolio Italia si colloca all’interno dell’evento “35° Ottobre Fotografia” (4 – 6 ottobre 2019), evento organizzato dalla Sezione Fotografica C.R.D.C. (che quest’anno festeggia il suo cinquantesimo anniversario) in collaborazione, oltre che con la FIAF, con il Gruppo Fotografico EIKON.

Tanti gli eventi e le mostre in programma per questa 35esima edizione - il cui obiettivo è quello di essere una vetrina prestigiosa per Autori e Associazioni Fotografiche con attività di elevato interesse fotografico – tra questi: mostra fotografica “Artigiani d’eccellenza di Torino” a cura della Sezione Fotografica C.R.D.C., “La luce necessaria” di Lorenzo Zoppolato, Autore vincitore dell’edizione 2018 di Portfolio Italia e “L’effimero e l’eterno”, progetto fotografico di successo coordinato da Massimo Pascutti.

Gli esperti che avranno la funzione di lettori di questa nona tappa di Portfolio Italia sono: Massimo Agus, Lino Aldi, Susanna Bertoni, Saverio Langianni, Attilio Lauria, Fulvio Merlak, Massimo Pascutti, Vittorio Scheni, Isabella Tholozan.