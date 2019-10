Parco della Salute Torino, Cantone: "Riaprire il dibattito pubblico significa ripartire da zero"

"Riaprire il dibattito pubblico sul Parco della Salute di Torino significherebbe tornare al punto di partenza, significherebbe ammettere l'idea di dover ripartire da zero". A dirlo è il presidente dell'Anac Raffaele Cantone, intervenuto oggi all'Università di Torino all'incontro sui "Nuovi modelli di amministrazione intelligente".

Nelle scorse settimane il Presidente della Regione Alberto Cirio ha incontrato la sindaca Chiara Appendino perché c'è una nuova norma che prevede il débat pubblico per il nuovo polo sanitario.

Per il Presidente dell'Anac introdurre ora il débat public "é una scelta politica, però dev'essere chiaro che significherebbe azzerare tutta l'attività fatta, non è compatibile col momento. Il dibattito pubblico si fa prima, non dopo". Cantone ha ricordato che per il Parco della Salute "è stata scelto il dialogo competitivo". Una procedura "che fai in un momento in cui sono già chiari una serie di passaggi, cioè chiami le imprese per discutere di punti fermi".

"Il dibattito pubblico - ha concluso Cantone - serve a fermare i punti, quindi se lo fai tutto quello fatto prima non sarebbe più compatibile".