Rapinatore con la macchina di mamma: arrestato il terrore delle banche di Torino

Era diventato il terrore delle banche di Torino. Ormai il suo stile era riconoscibile. Ma quello che nessuno avrebbe mai sospettato è che il rapinatore fermato dai carabinieri nelle scorse ore mettesse a segno i propri colpi guidando la macchina della mamma. A tradire F.M., 43 anni, sono stati i dettagli: fin dalle prime rapine commesse si era infatti notato come il malvivente fosse mancino, sempre con uno sguardo spiritato e con la fedele busta di plastica verde da usare per nascondere il bottino. Da mesi, le sue scorribande colpivano gli istituti di credito di Torino e provincia, grazie anche all'uso di una pistola che poi è risultata essere un giocattolo. In tutto sono 8 le rapine che gli sono attribuite, di cui una solo tentata.

Nei giorni scorsi l'uomo è stato arrestato in flagranza dai carabinieri del Nucleo Investigativo dopo aver rapinato una banca in corso Toscana. Manette ai polsi che sono scattate grazie alla collaborazione dei testimoni e alle immagini delle telecamere di sicurezza. Nella maggior parte delle rapine l’autore veniva indicato come un uomo tra i 35 e 40 anni, capelli (pochi) rasati, sguardo spiritato e mancino. E le telecamere di videosorveglianza hanno confermato i racconti permettendo di arrivare all'identificazione. Le indagini tuttavia proseguono per stabilire se ci siano collegamenti con altre rapine avvenute in zona.





Dunque è stato arrestato anche per gli altri sette colpi precedenti messi a segno in altre banche, un ufficio postale e una farmacia tra maggio e settembre di quest’anno. Con il volto scoperto e armato con una pistola e con una busta di plastica, si presentava in banca, ufficio postale o farmacia per farsi consegnare il denaro in cassa. La lunga serie di rapine si è fermata il 27 settembre scorso, dopo una rapina all’Unicredit di Largo Toscana.