Finpiemonte Partecipazioni, la giunta Cirio nomina nuovo Presidente Francesco Zambon

Francesco Zambon è il nuovo Presidente del CdA di Finpiemonte Partecipazioni, nel quale entrano anche Fulvia Massimelli e Veronica Comi. La nomina è stata fatta oggi dalla Giunta Cirio, che li definisce "profili di valore".

“Di fronte alla sua prima nomina importante la Giunta ha scelto con attenzione dei profili di valore. È importante - sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alle Partecipate Fabrizio Ricca - l’onesta, ma anche la competenza per chi è chiamato a guidare società pubbliche e per questo abbiamo voluto in questo ruolo persone di valore. Ringraziamo Luca Remmert e coloro che hanno collaborato al suo fianco in questi anni e buon lavoro, adesso, al nuovo presidente e a tutto il cda”.

Francesco Zambon è stato Resposnabile Analisi Finanziarie Enti Pubblici Italia e Svizzera per l’agenzia Moody’s Investitor Service. Consigliere per la Finanza Straordinaria della Città di Torino, dove si è occupato, tra le altre cose, della gestione del processo di costituzione holding partecipazioni della città. È stato anche consulente del Politecnico di Torino e della Regione Piemonte. Fulvia Massimelli, laureata in economica e commercio, si è occupata di controllo di contabilità generale e redazioni di bilanci societari. Ha una vasta esperienza nel campo degli enti no profit e si è occupata di riorganizzazione societaria.