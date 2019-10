Piano risanamento Comune, Appendino: "Grazie alla collaborazione con Corte dei Conti evitato scelte traumatiche per Torino"

"Grazie a una stretta e proficua collaborazione, è stato possibile evitare scelte che sarebbero state traumatiche per il territorio e per i suoi abitanti. L’impegno congiunto ha permesso di evitare scelte infauste che sarebbero gravate sui cittadini, ponendo invece alternative che hanno dato il via al risanamento dei conti della Città e che stanno dando i loro frutti". È questo il ringraziamento che la sindaca Chiara Appendino ha voluto indirizzare alla Corte dei Conti, in occasione del convegno per il 157° dell'ente che si è svolto questa mattina a Palazzo Madama alla presenza di Sergio Mattarella.

Due anni fa l'amministrazione a 5 Stelle Città ha avviato, insieme alla Corte dei Conti, un piano di risanamento del bilancio della Città per evitare pre-dissesto.