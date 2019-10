Chiusura del ponte sul torrente Pellice sulla strada provinciale 139 di Villafranca Piemonte

Sono in fase di completamento i lavori di consolidamento della pila del ponte sul torrente Pellice, lungo la sp. 139 di Villafranca, nel comune di Villafranca P.te, che si sono resi necessari a seguito dei cedimenti che la pila stessa ha avuto nell’arco di diversi anni.

Gli interventi di consolidamento veri e propri della pila sono consistiti nella realizzazione di una cortina costituita da 146 micropali di 12 m lungo tutto il perimetro della fondazione della pila e nel successivo consolidamento del terreno contornato dai micropali mediante iniezioni cementizie e sono stati completati nel mese di giugno.

A partire da tale data i controlli topografici effettuati e i monitoraggi strumentali hanno evidenziato una situazione di stabilità della struttura.

In questi giorni sono in fase di completamento gli interventi complementari di ripristino della pavimentazione e di installazione delle barriere stradali che si concluderanno presumibilmente, salvo imprevisti, entro l’11 ottobre 2019.

Per concludere le attività di collaudo è programmata per giovedì 3 ottobre, dalle 16.30 fino alle 21, una chiusura totale al transito per permettere l’esecuzione di una prova di carico.

La prova di carico è finalizzata alla riapertura al transito a doppio senso di circolazione, non appena completate le opere accessorie.

L’orario di chiusura mira a ridurre al minimo gli inevitabili disagi, compatibilmente con la necessità di eseguire le prove in condizioni di visibilità naturale.