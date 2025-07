Estate di cantieri in provincia di Torino: ecco tutte le strade chiuse e le deviazioni

La Strada Provinciale 724 di Villanova Canavese viene chiusa al traffico al km 0+100 venerdì 18 luglio tra le 8 e le 19, per consentire la sistemazione della pavimentazione stradale in corrispondenza al passaggio a livello della linea ferroviaria Torino-Ceres. Le deviazioni sono segnalate in loco.

A Pavarolo, per consentire la sostituzione della condotta idrica lungo la strada, la variante 1 della Provinciale 117 di Cordova è chiusa tra il km 0+933 e il km 1+273 sino al 29 agosto.

Per consentire la realizzazione dell’acquedotto della Valle Orco, da lunedì 21 luglio a venerdì 8 agosto è prevista la sospensione del transito sulla Provinciale 41 di Agliè tra il Km 4+200 e il Km. 7+385, con la sola esclusione dei mezzi di soccorso in situazione di emergenza e dei residenti nella zona servita dal tratto di strada chiuso. Le deviazioni su percorsi alternativi sono indicate in loco.

A Susa, a seguito dell’apertura del nuovo cavalca-ferrovia al km 50+085 della linea ferroviaria Torino-Susa, è stato chiuso al traffico il passaggio a livello tra il km 0+70 e il km 0+100 della diramazione 1 della Strada Provinciale 225.

A Casalborgone sino a mercoledì 30 luglio la Strada Provinciale 71 di Aramengo è chiusa tra il km 0+200 e il km 2+050, per consentire la sostituzione di una condotta idrica lungo la strada. Sono esclusi dal divieto di transito i mezzi di soccorso.

A Frossasco, per consentire la posa di canalizzazioni interrate in corrispondenza di un passaggio a livello della linea ferroviaria Torino-Pinerolo, dalle 24 di domenica 20 alle 24 di giovedì 24 luglio la Strada Provinciale 194 sarà chiusa al transito al km 5+800. Le deviazioni su di un percorso alternativo sono segnalate in loco.

Per consentire lo smontaggio di un ponteggio per lavori di manutenzione su di un fabbricato sul lato destro della strada, la Provinciale 185 di Buttigliera Alta sarà chiusa al traffico tra il km 2+200 e il km 2+120 da martedì 22 a venerdì 25 luglio. Il transito sarà deviato su via Monte Cuneo-Provinciale 186.