Al via la sperimentazione per gli ultimi 6km della SP50 per il Colle del Nivolet

A seguito della conclusione dell’iter amministrativo che vedrà la sottoscrizione della convenzione da parte degli Enti coinvolti, prende il via la sperimentazione della regolamentazione della SP50 per il Colle del Nivolet, con l’accesso contingentato degli ultimi 6km a 350 automezzi.

L’Ente Parco con la Città Metropolitana di Torino, la Regione Autonoma Valle d’Aosta ed i Comuni di Ceresole Reale e di Valsavarenche comunicano che Sabato 26 e Domenica 27 luglio sarà attivato il sistema di telecamere posizionato sulla strada dopo il Lago del Serrù ed entrerà in funzione, al prezzo simbolico di 1 Euro per questa fase sperimentale nel primo fine settimana, il sistema di prenotazione raggiungibile dal sito www.pngp.it/nivolet , che sarà attivo da mercoledì 23 luglio, in cui sarà possibile registrare il proprio automezzo (sono quindi ricompresi anche i motocicli e motoveicoli) per accedere all’area. La registrazione del proprio automezzo sarà possibile fino al raggiungimento del numero massimo di veicoli ammessi giornalmente, fissato appunto in 350. Sullo stesso sito saranno disponibili tutte le informazioni e le modalità a partire da lunedì 21 luglio.

L’innovativo sistema di telecamere automatizzato verificherà se la targa degli automezzi che accederanno alla Strada dalla Loc. Serrù rientra tra quelle che sono registrate. Non sarà presente una chiusura fisica della strada, ma il Corpo di Sorveglianza del Parco potrà verificare in tempo reale la presenza di automezzi non registrati.

Conclusa la fase di test, e verificate le eventuali criticità, sarà possibile procedere con la fase esecutiva, che prevede l’acquisto della NivoletCard, che includerà la possibilità di parcheggiare lungo la SP50, oltre a diversi servizi, visite guidate e informazioni utili per una fruizione consapevole dell’area protetta.



Il Colle del Nivolet sarà comunque raggiungibile grazie al servizio gratuito di navette finanziato da Parco e Comune di Ceresole Reale, già attive dal 7 luglio fino alla fine di agosto, in partenza da Locana e Ceresole reale con orari disponibili sul sito del Parco alla pagina www.pngp.it/nivolet/orari-navette

“La sperimentazione che avviamo, in particolare in collaborazione con la Città Metropolitana di Torino, proprietaria della strada, rappresenta un primo passo per una regolamentazione attesa da oltre 80 anni, e non a caso il claim che abbiamo scelto per l’iniziativa è:” Un passo alla volta, verso un futuro sostenibile-“ spiega Mauro Durbano, Presidente del Parco Nazionale Gran Paradiso, “Un passo importante verso una gestione più sostenibile e consapevole dell’accesso al Colle del Nivolet, grazie alla collaborazione tra Enti e con il supporto delle più moderne tecnologie, la cui attivazione è stata resa possibile anche grazie a IREN spa”.