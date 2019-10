Gli street artist a lavoro sui muri di Quercetti in Barriera di Milano

In occasione del ventennale della manifestazione Murarte, progetto di rivalutazione delle aree periferiche delle grandi città attraverso la street art, un intero isolato della città di Torino prenderà vita nel prossimo fine settimana.

Chi passerà davanti alla fabbrica in quei giorni vedrà nascere l’opera in diretta.

Gli artisti lavoreranno a tema libero sui 3 lati del fabbricato, in corso Vigevano 25, in via Cigna e in via Pinerolo, seguendo uno schema cromatico che alterna colori primari e secondari come a voler ricordare una scatola di giocattoli.