Controlli delle forze dell'ordine al Suk: maxi multe per i venditori abusivi

In particolare Polizia Locale e personale del Commissariato Dora Vanchiglia, insieme agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, hanno sottoposto a controllo, sabato scorso, alcuni venditori abusivi situati nello slargo fra la via S. Pietro in Vincoli e Strada del Fortino. L’attività ha riguardato anche i furgoni dei venditori, utilizzati sia per il trasporto della merce sia come appendice dei “banchi espositivi”, e il materiale in essi contenuto per un totale di sette controlli.