Torino e Cassa depositi e prestiti, il legame si stringe ancora: oggi la firma con Finpiemonte per dare più soldi alle imprese

"Vogliamo continuare a farci interpreti delle necessità del territorio - prosegue - facendoci anche strumento utile per la presenza fisica di Cassa Depositi e prestiti su Torino, per incontrare imprese ed enti locali".

Il protocollo d'intesa è stato firmato nelle scorse settimane in Comune, alla presenza della sindaca Chiara Appendino. E oggi un nuovo protocollo viene firmato con Finpiemonte. "Non parole, ma realtà concrete: così portiamo le risorse sul nostro territorio e continueremo a fare così, per stare vicino a realtà sociali, ma anche imprenditoriali ed accademiche del nostro territorio", conclude Quaglia.



"Oggi sono 83 le fondazioni che fanno parte a livello nazionale di Acri - dice il presidente Francesco Profumo, numero uno anche di Compagnia di San Paolo - e attraverso una relazione stretta tra Cassa Depositi e prestiti e le antenne sul territorio non si può che fare del bene per il Paese. Ma serve che queste antenne abbiano le competenze, innanzitutto tecniche, per aprire questo dialogo. E dopo un periodo legato a Roma, in modo quasi isolato, ora CDP può essere motore dello sviluppo locale".

"Come Acri - prosegue - faremo un accordo con Cassa Depositi e prestiti per creare una rete di opportunità attraverso l'insediamento di realtà della Cassa nelle città che hanno aderito, come Torino, alla rete. Per ora, con Genova e Napoli, sono tre. Ma speriamo si arrivi a 12, perché sempre una presenza più forte".