Sicurezza, innovazione e sostenibilità: gli imprenditori alberghieri di torino e provincia a lezione per progettare il futuro

Prenderà il via giovedì 3 ottobre, alle 17, presso l’hotel Principi di Piemonte, il ciclo di incontri lanciato da Federalberghi Torino, per riflettere sulle tematiche della sicurezza, dell’innovazione e della sostenibilità, principi che dovrebbero guidare l’organizzazione dei prossimi grandi eventi che interesseranno la città di Torino. I prossimi appuntamenti sono in programma per giovedì 24 ottobre e per giovedì 14 novembre.

Gli appuntamenti saranno suddivisi in tre slot – uno per ogni argomento – nei quali verranno approfonditi temi legati alla gestione d’impresa ed alle normative di settore, alla gestione dei dati ed all’innovazione digitale, all’impatto ambientale ed all’economia circolare. Obiettivo degli incontri è quello di informare gli operatori turistici e gli imprenditori alberghieri per cogliere le opportunità e vincere le sfide che attendono la categoria e la città di Torino e la Provincia nei prossimi anni, a cominciare soprattutto dal grande appuntamento con le ATP Finals.

Il primo incontro sarà aperto da un intervento di Marcello Scarabosio sulla crisi d’impresa e sulle novità normative che riguardano questo tema. Seguirà l’intervento di Andrea Guzzo e Marco Veglio che parleranno di Leading digital transformation. Chiuderà il meeting l’intervento di Cosimo Biasi dedicato alle metodologie dei cicli di vita e alle esperienze di certificazione ambientale.

“Partendo da quelli che l’Amministrazione cittadina ha identificato come pilastri per l’organizzazione delle Atp Finals, sostenibilità, innovazione e sicurezza abbiamo voluto dare vita a un ciclo di incontri per approfondire queste tematiche – spiega Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino – la città dovrà presentarsi al meglio al grande appuntamento del 2021 e crediamo sia necessario iniziare a lavorare fin da ora per cogliere questa grande sfida e accogliere al meglio i turisti che visiteranno la nostra città”.