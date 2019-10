Volpiano, rifacimento in erba sintetica per i campi da calcio di via San Grato

In questi giorni a Volpiano sono iniziati i lavori per l'ammodernamento dei campi da calcio del centro sportivo di via San Grato. Il progetto prevede il rifacimento del campo a 11 e del campo a 7 utilizzando un manto in erba sintetica, la predisposizione di un'area di allenamento e l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione dotato di quattro torri faro e 24 proiettori a Led. L'investimento è di un milione e 200mila euro, da finanziarsi con un contratto di partenariato pubblico-privato (PPP), tramite locazione finanziaria della durata di 12 anni, con canoni annuali da circa 100mila euro che comprendono la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto. Più nel dettaglio, il nuovo campo principale è pienamente conforme ai regolamenti Figc (omologabile fino alla serie D), ha una superficie complessiva di quasi 7mila metri quadrati, è dotato di impianto di drenaggio ed è realizzato in fibra sintetica con altezza del filo di 50 millimetri; il contratto prevede anche la sostituzione delle porte, dei pali per il calcio d'angolo e delle panchine.

Commenta il sindaco di Volpiano Emanuele De Zuanne: «I nostri uffici hanno lavorato assiduamente per concludere in tempo l'iter di questo importante intervento, nonostante la grave carenza di personale; in condizioni normali non ci sarebbero state difficoltà, ma con la riduzione dell'organico comunale e l'impossibilità di garantire il turnover, la situazione è diventata molto complicata. Nonostante ciò continuiamo a investire nelle opere pubbliche necessarie al nostro paese, rispettando il programma elettorale».