I cavouresi riflettono sull’ambiente e fanno pulizia sulla Rocca e nel centro

Cavour ha deciso di celebrare “Puliamo il mondo” con due giorni di eventi, organizzati da Matteo Racca, dall’assessore Leonardo Crosetti e dal consigliere comunale Luca Valentini.

Domani sera, alle 21, la sala consigliare di piazza Sforzini ospiterà il runner torinese Oliviero Alotto, impegnato in un progetto per sensibilizzare le coscienze sui cambiamenti climatici. Modera Carlo Degiovanni e saranno presenti i rappresentanti di Slow Food.

La giornata di sabato, invece, verrà divisa in due. Al mattino ci sarà un momento per tutti, con ritrovo alle 8 al Gerbido e pulizie dedicate alla Rocca e alle aree circostanti. Chi è munito di attrezzature per tagliare rovi, rastrelli, pale e raccogli foglie è invitato a portarli.

Il pomeriggio, invece, con l’associazione Protect Our Home si terranno attività per i ragazzi delle medie. Alle 15,30 si partirà da piazza Sforzini per raccogliere rifiuti abbandonati lungo le vie e le piazze del paese. Un’attività che verrà svolta a gruppi e il migliore verrà premiato. Alle 18 Protect Our Home si presenterà prima di concludere la giornata con un quizzone “green”.