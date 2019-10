Droga: scoperto a Madonna del Pilone un laboratorio per il taglio e il confezionamento dell'eroina

Un laboratorio per il taglio e il confezionamento dell'eroina, con fornelli da campo, mascherine, una pressa, stampi e chili di sostanza marrone contenuta in un sacco e, probabilmente, utilizzata per il taglio della sostanza stupefacente. A scoprirlo la squadra volante del Commissariato Dora Vanchiglia, che ha raggiunto l'abitazione dopo una fuga di gas che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

Quando gli agenti hanno varcato l'ingresso dell'alloggio, gli occupanti erano già fuggiti, lasciando sul tavolo tre panetti da circa 3 kg già confezionati. Oltre a risalire all'identità dei titolari dell'appartamento, gli inquirenti attendono gli esiti dell'esame chimico della sostanza, cosí da verificare l'eventuale presenza di elementi nocivi.