I registi delle Majors a Torino per i vent'anni di View Conference

Un'invasione di creativi digitali e storyteller interattivi, per sei giorni intensivi di confronti e anteprime sulla grafica internazionale. View Conference, per i suoi vent'anni, torna alle Ogr dal 20 al 25 ottobre, aperta dal ViewFest al Cinema Massimo dal 18 al 20.

Un compleanno speciale, festeggiato con un parterre prestigioso, tra cui spiccano dieci premi Oscar, oltre 100 ore di corsi altamente formativi e un concerto (lunedì 22 sera) diretto dal compositore Michael Giacchino, una delle firme del film d'animazione Disney "Up".

Tra gli eventi imperdibili per gli amanti del settore, sicuramente l'incontro con il direttore di effetti speciali Steve Goldberg, che presenterà in anteprima mondiale l'attesissimo "Frozen 2 - Il Segreto di Arandelle".

Saranno sette i registi hollywoodiani presenti a Torino durante il festival. Per citarne alcuni, Brad Bird, autore e regista di "Gli Incredibili 2", Peter Ramsey, primo resista afroamericano ad aggiudicarsi l'Oscar per il miglior lungometraggio animato con "Spider Man: un nuovo universo", Conrad Vernon, alla guida del reboot animato di "La Famiglia Addams", e Jill Culton, che porterà il suo ultimo lavoro "Il Piccolo Yeti".

"Siamo felici di essere accolti per il secondo anno alle Ogr - ha dichiarato Maria Elena Gutierrez, direttrice di View -. Un luogo fortemente radicato nel territorio e nella sua storia, ma aperto alla dimensione globale. Perfetto per un evento che non si è mai riconosciuto nella maglia stretta della definizione di festival. Tra importanti momenti di networking e occasioni di business, siamo fieri di attrarre risorse dall'esterno e metterle in azione sul territorio torinese. Voliamo che su questa amichevole invasione si costruiscano traiettorie di crescita".

Particolarmente ricca sarà la sezione dedicata agli effetti speciali per il cinema, mentre un posto privilegiato sarà occupato dai leader del settore videogame, come Josh Holmes, ad dello studio indipendente Midwinter Entertainment, in uscita con il suo prossimo lavoro, "Scavengers". View Conference è sostenuta da oltre 15 anni dalla Fondazione CRT, che complessivamente ha erogato finora 1,5 milioni di euro, accanto alla Compagnia di San Paolo.