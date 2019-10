Viaggio nel teatro di figura, con un omaggio a Ceronetti: torna il festival Incanti

Dal viaggio interiore al viaggio fisico, dall'esodo alla migrazione, dalla terra promessa alla terra permessa, dal viaggio mentale a quello letterario, fantastico, mitico, turistico, onirico. Il teatro di figura della XXVI edizione del festival Incanti quest'anno parla un linguaggio estremamente contemporaneo, dialogando con il presente e conducendo lo spettatore verso mete inesplorate.

"Figure in viaggio" - questo il tema della rassegna diretta da Alberto Jona - ospiterà, fino al 10 ottobre, quindici compagnie, tra cui Gaia Teatro / Ines Pasic (Perù), Compagnia Flop (Francia), Compagnia Pupella-Nogués (Francia), La Tortue Noir (Canada), Compagnia Ortiga (Spagna), Controluce Teatro d'Ombre (Italia), Teatro Gioco Vita (Italia), I sacchi di Sabbia (Italia), Marionette Di Filippo (Italia), El Gecko con Botas (Spagna). L'inaugurazione si terrà questa sera, giovedì 3 ottobre, al Teatro Astra con "You&Me" della compagnia svizzera Mummenschanz, per uno spettacolo in collaborazione con Fondazione Teatro Piemonte Europa.

Importante per Incanti quest’anno l’omaggio a Guido Ceronetti, figura fondamentale sia per la Compagnia Controluce sia per il festival. A un anno dalla morte, il festival, in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino, gli dedica un ricordo al Circolo dei Lettori, sabato 5 ottobre alle ore 15.30, rievocando alcuni momenti dello spettacolo storico La Jena di San Giorgio. Le quattro attrici che esordirono come marionettiste nel 1986 Ariella Beddini, Simonetta Benozzo, Paola Roman e Manuela Tamietti reciteranno alcuni brani dello storico copione. L'evento è realizzato nell'ambito di Portici di Carta.

Tornano, infine, gli appuntamenti fissi con PIP - Progetto Incanti Produce, diretto nel 2019 da Ines Pasic, che porta in scena Odissea del cuerpo. Viaggio per eccellenza e metafora della vita, l'Odissea ispira la creazione collettiva e diventa l'opportunità di mostrare, in questi tempi di tecnologie digitali ed effetti speciali, tutto il tesoro teatrale che può essere nascosto in semplici mani nude, trasformando il corpo in uno spazio di resistenza culturale. iI Progetto CANTIERE, in collaborazione con il Teatro del Buratto di Milano e Is Mascareddas di Cagliari, Teatro delle Briciole di Parma, CTA di Gorizia, Teatro del Drago di Ravenna e La Terra Galleggiante di Pinerolo (TO), dove le compagnie Chronos3, Orsolya Gal e Silvia Torri che presenteranno i loro spettacoli in prima assoluta. E il Progetto Accademia, che per questa edizione porta a Torino l'ESNAM - École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette di Charleville Meziéres, la più prestigiosa scuola di formazione nel campo del teatro di figura al mondo, in un'ottica di conoscenza e scambio di esperienze.

Il programma completo del festival è consultabile sul sito: www.festivalincanti.it