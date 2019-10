Moncalieri, operaio colpito da una scarica elettrica mentre lavora su un traliccio

Tanta paura ma fortunatamente conseguenze limitate per l'infortunio sul lavoro capitato poco prima di mezzogiorno a Moncalieri, in strada Brandina.

Un operaio di una ditta esterna all'Enel, nel corso delle operazioni di manutenzione di un traliccio, è rimasto folgorato. Per cause ancora in fase di accertamento, è stato colpito da una scarica elettrica, con i colleghi che hanno subito dato l'allarme, chiamando i vigili del fuoco e il 118, oltre a fornire i primi soccorsi allo sfortunato compagno di lavoro.

L'operaio è stato stabilizzato dal personale sanitario e poi trasportato al pronto soccorso in ambulanza, per fortuna le sue condizioni non destano preoccupazioni.