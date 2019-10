Domani 5 ottobre ripartono gli eventi gratuiti di Fronte del Borgo

Fronte del Borgo è lo spazio della Scuola Holden dedicato a bambini e ragazzi del quartiere Borgo Dora e di Torino. Chi c’è già stato saprà che somiglia a un galeone e la sua missione è veleggiare verso nuovi mondi narrativi, per far scoprire la bellezza della lettura e, soprattutto, della scrittura a chi ancora non sa che le storie sono tutt'altro che noiose e hanno poco a che fare con compiti e interrogazioni.

Le attività di Fronte del Borgo sono pensate per trasformare romanzi e racconti in avventure da vivere, mondi da esplorare, idee fantastiche, risate e personaggi di cui innamorarsi. Non solo: anche bambini e ragazzi possono raccontare storie e, soprattutto, divertirsi a trovare le parole giuste per farlo. È questa la chiave che li guiderà durante la crescita e nella vita adulta. Nessuno si senta escluso: Fronte del Borgo si rivolge anche a insegnanti, educatori e genitori, perché imparino a trasmettere per primi questo entusiasmo.

Questi sono i principi fondamentali che Fronte del Borgo condivide con la rete no-profit delle scuole internazionali ispirate a 826 Valencia, centro di alfabetizzazione e narrazione per bambini e ragazzi fondata nel 2002 dallo scrittore Dave Eggers a San Francisco. Dal 2018, infatti, anche Fronte del Borgo è parte dell’International 826-Inspired Organizations.

Corsi, attività, giochi, laboratori e attività pomeridiane sono quasi tutti gratuiti, anche grazie all’appoggio di BMW, il primo sponsor che ha creduto in questo progetto.