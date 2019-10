Il Piccolo Teatro Comico riapre il sipario tra cultura, informazione e "caccia" ai nuovi talenti

Si apre il sipario e le risate hanno inizio: prende il via questa sera la nuova stagione del Piccolo Teatro Comico (via Mombarcaro 99), preziosa "bomboniera" nel cuore di Santa Rita, da oltre trent'anni punto di riferimento fondamentale a Torino per gli amanti del cabaret e della commedia, in un ambiante che strizza l'occhio ai vecchi teatrini di vaudeville.

Questa sera, alle 21, appuntamento con il Gran Galà di apertura, condotto da Giampiero Perone, alla presenza del direttore artistico Franco Abba e di diversi artisti del cartellone. Un evento gratuito e aperto al pubblico.

A rompere il ghiaccio, l'11 ottobre, sarà Claudio Batta con la sua commedia "Recital 2019", una riflessione sull'educazione, il rapporto con i genitori, gli sprechi i consumi alimentari e altro ancora.

La settimana successiva, il 18 e 19 ottobre, spazio ad Alberto Patrucco con"Vedo Buio", un'analisi dolceamara sui tempi moderni intrisa di comicità. Venerdì 25, invece, il pubblico sarà immerso nel mondo delle favole in compagnia di Alessandra Faiella, che, nella sua "La versione di Barbie", propone una rivisitazione imperdibile dei racconti della nostra infanzia

Tra novembre e dicembre, si susseguiranno sul palco Roberta Paolini, Rocco Barbato, Roberto Mercadini, il Quartetto C’èra e Claudia Penoni.

Il nuovo anno inizierà il 10 gennaio con Stefano Gorno in "Va tutto bene". Ad accogliere il pubblico fino a fine mese, Villata e Perone, Francesco Damiano, Davide Viano e la Compagnia Magnis. Il mese di febbraio si chiuderà con Stefano Chiodaroli e la rappresentazione "Amore c'è un morto in salotto" del trio Silvia Saponaro-Giulia Bocciero-Davide Simonetti.

A marzo, il Piccolo Teatro Comico ospiterà la comicità di Diego Parassole, la musica e la passione di Davide Allena e Morris Gasperini, e la messa in scena di un diario romanzato firmato Carlo Denei, "Se c'è il pubblico guarisco". Infine, per omaggiare la grande comicità classica di Eduardo De Filippo, la partenopea Compagnia Masaniello sarà in scena il 21 e 22 con "La fortuna con l'effe Maiuscola".

Finale di stagione in crescendo, con Matteo Cesca, Daniela Lusso e Annalisa Arione, Olcese e Margiotta, per finire con "Minimal" di Alberto Germini e il frizzante e innovativo Gruppo Teatro Tempo di Carugate, che proporrà "Le Prénom".

Tra le novità di quest'anno, alcuni eventi speciali il giovedì sera. A cominciare da "Talent Island", progetto artistico in otto serate che vede la collaborazione tra il Piccolo Teatro Comico e il Quartetto C'era, pensato per offrire l'opportunità a chiunque senta dentro di sé una verve comica di poter esprimere il proprio talento di fronte al pubblico.

La seconda new entry è il format "Varietalk" (nelle serate del 23 gennaio, 27 febbraio, 26 marzo, e 24 aprile), che unisce comicità, musica e informazione. Un ospite d'eccezione - che verrà svelato volta per volta - si mescolerà a una serie di personaggi comici per affrontare, con sorriso e leggerezza, diverse branche del mondo culturale, dalla scienza alla letteratura, dall'arte alla matematica. A dimostrazione che il teatro, in ogni sua forma, è il luogo perfetto per veicolare idee e opinioni con intelligenza, profondità e tanto buon umore.

Per informazioni: www.teatrocostumitorino.it