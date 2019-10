Libero scambio, sindaca e prefetto di Torino soddisfatti: "Non è stata un'operazione di polizia" [VIDEO]

La sindaca di Torino Chiara Appendino e il Prefetto Claudio Palomba hanno spiegato le ragioni che hanno portato, nelle giornate di venerdì e sabato, alla chiusura dell'intero perimetro di Borgo Dora.

L'iniziativa, nata nell'ambito dell'accordo integrato sulla sicurezza raggiunto nel giorno scorsi, ha portato all'atteso spostamento dei venditori del mercato del libero scambio nell'ex magazzino delle pietre di Via Carcano a dieci mesi dalla delibera di Palazzo Civico.

Entrambi si sono detti molto soddisfatti per l'operazione, realizzata con il supporto della polizia municipale e di alcuni funzionari comunali: "La nostra volontà - dichiara Appendino - è stata quella di applicare il protocollo d'intesa siglato nei mesi scorsi, approcciando il tema non con la forza ma con il dialogo; la situazione era diventata insostenibile sia per i residenti che per gli espositori stessi. Non vogliamo assolutamente mettere in difficoltà chi è in una condizione di disagio ma permettergli di accedere a forme di reddito e percorsi di autonomia".

Il prefetto Palomba si è invece concentrato sugli aspetti più pratici di pubblica sicurezza: "Leggere l'operazione di queste ultime ore - commenta - esclusivamente come un intervento di polizia è riduttivo: sono state misure di supporto al percorso partito a gennaio e concluso con la firma del protocollo d'intesa con il mondo associativo, necessarie a salvaguardare le persone e la viabilità creando il minor disagio possibile".

Il progetto dell'area di Via Carcano continuerà sviluppando sia gli aspetti materiali che sociali: "Gli espositori - aggiunge la vice-sindaca Sonia Schellino - entreranno a far parte del piano di inclusione sociale della Città che avrà, tra gli altri, il filone tematico dell'economia circolare. Gli strumenti saranno quelli della co-progettazione tra pubblico, operatori del privato sociale e imprese".

Nel frattempo, però, ci ha pensato l'assessore regionale alla sicurezza Fabrizio Ricca a smorzare gli entusiasmi: "Il Consiglio Regionale - ribatte - ci ha chiesto di portare avanti la delibera che porrà un freno all’abusivismo. In questo modo anche il mercato di libero scambio sarà liberato. Siamo sicuri che anche il Comune capirà le ragioni dei piemontesi e del Consiglio Regionale".