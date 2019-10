Blitz al campo nomadi di Piossasco: tre arresti e 17 kg di marijuana sequestrati

È stato il forte odore di cannabis che proveniva da un camper a far scattare il blitz dei carabinieri nel campo nomadi di etnia "slava" di Piossasco. E in effetti, proprio dove segnalato i militari hanno potuto sequestrare un ingente quantitativo di stupefacente.

Numerose sono state le perquisizioni effettuate all'interno del campo nomadi, che si sono concluse con l’arresto di tre pregiudicati, due uomini e una donna, perché trovati in possesso complessivamente di 17 kg di marijuana. I tre sono stati sorpresi all'interno dei loro camper, dove avevano realizzato un vero e proprio laboratorio per la coltivazione dello stupefacente, con le piante di marijuana stipate per l'essiccazione e le infiorescenze già pronte da immettere sul mercato. Addirittura le piante, di cui alcune di oltre due metri e mezzo di altezza, erano state nascoste a ridosso di una baracca dove dormivano 6 bambini.